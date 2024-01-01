“أنا لسه في شهور العدة”.. شيرين عبد الوهاب تنفي ارتباطها مجدداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن ارتباط الفنانة شيرين عبد الوهاب بعلاقة عاطفية جديدة وذلك بعد أيام قليلة من انفصالها عن الفنان حسام حبيب.

ونفت شيرين كل ما تم تداوله عن هذا الأمر مؤكدة في تصريحات صحافية أن تلك الشائعات المتداولة حول ارتباطها غير صحيحة، لأنها ما زالت في فترة العدة، وعلقت: “مفيش ارتباط أنا لسه في شهور العدة”.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد انفصلت عن زوجها حسام حبيب، في 14 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بعد زواج دام أكثر من خمس سنوات، بعد انتشار أنباء عن خلاف بينهما ما دفعها لمغادرة المملكة العربية السعودية من دونه، بعد مشاركتها في حفل “روائع السنباطي”، خلال موسم الرياض الذي أقيم مطلع الشهر الجاري.

وفي أول تعليق من شيرين عبد الوهاب على طلاقها من حسام حبيب، قالت إن الطلاق تم رسميًا بهدوء وبرضاء الطرفين”، مؤكدة أنها وحسام حبيب بصحة جيدة وبخير ولم تمر بأي أزمات نتيجة الانفصال ولم تعانِ مما حدث مثلما حدث في المرة السابقة.