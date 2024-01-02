شكرا لقرائتكم خبر عن أليك بالدوين مع زوجته وأطفاله السبعة فى بداية العام ويتناسى محنته الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نجم هوليود أليك بالدوين بصحبة أبنائه السبعة وزوجته في بداية العام الجديد بالتقاط الصور لهم ومشاركتها مع متابعيهم، وذلك بعد عام صعب مر به نجم هوليود منذ إطلاقه الرصاص بالخطأ على أحد الأفراد الذين شاركوا معه ضمن واحد من أفلامه، مما سبب ذعرا كبيرا وقتها، وخضوعه للتحقيقات.

اليك بالدوين بدا هادئا خلال الصور الأخيرة له وأكثر اتزاناً مع العائلة عما كان عليه خلال الفترة السابقة.

جدير بالذكر أنه فى شهر أكتوبر من العام الماضى اعتزم المدعون العامون في نيو مكسيكو إعادة توجيه الاتهام إلى الممثل العالمى أليك بالدوين بالقتل غير العمد، فيما يتعلق بإطلاق النار في تصوير فيلم Rust عام 2021، وفقًا للتقارير.



اليك بالدوين

كما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز، زعمت مصادر مطلعة على الأمر أن قضية بالدوين ستعرض أمام هيئة محلفين كبرى في منتصف نوفمبر المقبل، وفي بيان قال محاميا بالدوين، لوك نيكاس وأليكس سبيرو: "من المؤسف أن مأساة مروعة تحولت إلى هذه المحاكمة المضللة، وسنرد على أي اتهامات في المحكمة".

وقال المدعي العام كاري موريسي لشبكة إن بي سي نيوز: "نعتقد أنه بناء على تحقيقنا المطول والمفصل، فإنه من المناسب لهيئة المحلفين الكبرى في نيو مكسيكو أن تتخذ قرارًا بشأن ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في القضية أم لا".

وقد اتُّهم بالدوين بالقتل غير العمد للمصورة السينمائية هالينا هاتشينز أثناء تصوير فيلم Rust في أكتوبر 2021، والتي قتلت برصاصة أطلقت من مسدس كان يستخدمه بالدوين.

ونفى الممثل سحب الزناد في مقابلات مختلفة، وقال بالدوين لشبكة ABC News في ديسمبر 2021: "أشعر أن شخصًا ما مسؤول عما حدث، ولا أستطيع أن أقول من هو، لكنني أعلم أنه ليس أنا".

وتم إسقاط تهم القتل غير العمد ضد الممثل في أبريل الماضى، بعد ظهور أدلة جديدة تشير إلى أن البندقية المستخدمة ربما تم تعديلها، مما قد يتسبب في حدوث خلل، وفي ذلك الوقت، قال المدعيان كاري موريسي وجيسون لويس إن "التهم قد يتم إعادة توجيهها" ضد بالدوين.

وفي أغسطس الماضى، وجد تقرير تحليل الأسلحة الذي أمر به ممثلو الادعاء أن البندقية لم يتم تعديلها، واتهمت هانا جوتيريز ريد، صانعة الفيلم، في ينايرالماضي بالتلاعب بالأدلة وتهمتين بالقتل غير العمد، وقالت انه غير مذنب.

ومن المقرر إجراء محاكمة جوتيريز ريد في 21 فبراير من العام المقبل 2024.