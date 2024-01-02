ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية السابقة واللبنانية الأصل ريما فقيه بقدوم العام الجدد 2024، برفقة زوجها وأصدقائها.

وتألقت ريما فقيه بكروب توب باللون الأسود، كشفت عن بطنها المنتفخة تبعاً لحملها، بشكل واضح بأسلوب إعتبره البعض جريء إلى حد ما.

وقد استطاعت ريما أن تخفي حملها الرابع بشكل جيد، وأعلنت عنه بطريقة غير مباشرة غير مستعرضة بطنها، وإكتفت بمشاركة صورة لها مع زوجها المنتج الموسيقي العالمي وسيم صليبي المعروف بـ سال، ظهرت فيها ملامح حملها المتقدم.

ويبدو أن ريما فضلت ان لا تعلم الخبر بطريقة استعراضية، احتراماً لمشاعر الاهل الذين خسروا أطفالهم في الحرب على غـ زة كما انها تعتمد سياسة جديدة وهي مشاركة بعض الصور من حياتها على صفحتها، وليس كل يومياتها كما كانت تفعل في السابق.

كانت هذه تفاصيل خبر ريما فقيه تستقبل السنة الجديدة بكروب توب كشفت عن بطنها المنتفخة.. بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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