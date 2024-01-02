ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو جمع الفنان اللبناني مروان خوري بالفنان اللبناني آدم، حيث ظهرا وهما يؤديان سوياً على المسرح أغنية "أعز الحبايب" للفنان التونسي صابر الرباعي.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو المنتشر، مؤكدين على جمال التناغم بين الفنانين.

وقد أحيا الفنان اللبناني مروان خور، حفلاً غنائياً ضخماً، إلى جانب الفنان آدم، وذلك في بيروت احتفالاً بنهاية عام 2023.

والتقى مروان خوري الجمهور ومحبيه على المسرح، وقدم لهم أجمل الأغاني، واستمتع معهن بوداع عام واستقبال آخر بجو من الفرح والرقص والغناء.

وانتشر صور ومقاطع فيديو عبر الإنترنت، وثقت الحفل وأجوائه المميزة، والتفاعل الكبير من الحضور والمحبين الذين رقصوا على أنغام وأغاني مروان خوري.

كانت هذه تفاصيل خبر ديوغنائي يجمع مروان خوري بـ آدم يشعل المسرح.. وهذه الأغنية التي اختاراها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.