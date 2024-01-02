فيديو متداول .. نجوى كرم تهنئ شيرين عبد الوهاب بطلاقها

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر الفنانة اللبنانية نجوى كرم وهي تهنئ الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بطلاقها.

وفي التفاصيل عندما التقت نجوى كرن بشيرين عبد الوهاب في كواليس حفل ليلة رأس السنة الذي حدث على مسرح أرينا فيستيفال سيتي بدبي وجمع الحفل بين الفنانين نجوى كرم وجورج وسوف وشيرين عبد الوهاب.

وفي التفاصيل قالت نجوى لشيرين:"ألف مبروك على الجو اللي اسمعناه، وعلى كل شي"، وكررت نجوى جملة "على كل شي" مرة ثانية،ومن الواضح أنها تشير إلى طلاق شيرين عبد الوهاب من الفنان المصري حسام حبيب.

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