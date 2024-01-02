خاص بالفيديو- مروان خوري: "أصبحت أشعر بالذنب وهذا رأيي بكلام إليسا"..وما علاقة نانسي عجرم؟

ميرنا وليد - بيروت - ينتظر الجمهور دائما أعمال الفنان مروان خوري، فهو صاحب الأرشيف الفني الكبير، الذي يضم أهم الأغاني التي ترافقنا في مناسباتنا، نذكر منها: "كل القصايد، قصر الشوق، ليل مبارح، فكرت نسيت"، وغيرها من الأغاني التي حملت الكثير من الحب.



موقع "الفن" التقى بالفنان اللبناني مروان خوري في عيد ميلاد الفنان المصري هاني شاكر، الذي أقامه المنتج ومتعهد الحفلات خضر عكنان، بحضور متعهد الحفلات والمنتج حسين كسيرة، ونقيب محترفي الموسيقى والغناء فريد بو سعيد، وأجرينا مقابلة شيّقة مع مروان خوري، تحدثنا فيها عن غنائه مع الفنان هاني شاكر في برنامجه "طرب"، والتفاعل الكبير من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وغيرها من المواضيع الفنية.