“فرح وحب وأحلى الأوقات”.. نادر الأتات يتألق بأجمل حفلات رأس السنة في لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعاد النجم اللبناني نادر الأتات نبض الحياة إلى المسرح بحفلين كبيرين أحياهما ليلة رأس السنة في لبنان وسط حضور جماهيري من مختلف الجنسيات.

تألق نادر الأتات خلال الحفلين بباقة من أجمل وأروع أرشيفه الغنائي وسط حماس الجمهور الذي وقف وصفق ورقص معه حتى ساعات الصباح الأولى.

أحب الجمهور أن يودّع العام الذي كان مليئًا بالأزمات وإستقبال عام آخر مليء بالأمنيات والصحة والسلام بسهرتين من العمر مع “نجم الشباب الأوّل” الذي أشعل الأجواء كعادته.

عن سهرة رأس السنة، نشر نادر الأتات فيديو ممنتج لمقتطفات من الحفلين عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي وعلّق قائلاً: “من مقطعًا من الأجواء الحماسيّة وكتب: “فرح وحب وأحلى الأوقات.. هيك كانت ليلتنا مبارح وهيك بتمنى تكون السنة الجديدة

عليكن“.

من جهة أخرى، يعمل نادر الأتات على مجموعة من الأغنيات ستبصر النور على أبواب السنة الجديدة.