أحضان وقبلات.. مصالحة أصالة وأنغام في “ليلة نجمات العرب” تشعل السوشيل ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بوساطة من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، استغل سالم الهندي الرئيس التنفيذى لـ”شركة روتانا للصوتيات والمرئيات”، وجود كلٍ من أصالة وأنغام في حفل ليلة رأس السنة بالمملكة العربية السعودية، لعقد الصلح بينهما بحضور الفنانة إليسا.

واصطحب سالم الهندي أصالة في كواليس الحفل، فيما اصطحب المايسترو هاني فرحات أنغام التي بدورها احتضنت أصالة لتقبّل كل منهما الأخرى.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية مقطع فيديو يوثّق لحظة الصلح بين أصالة وأنغام، حيث ظهرتا وهما تحتضنان وتقبلان بعضهما بوجود سالم هندي وإليسا وهاني فرحات.

وسبب الخلاف بين أصالة وأنغام هو زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجاً من ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة، وذلك عام 2019، الأمر الذي لم تتقبّله أصالة، حيث قالت حينها خلال لقاء تلفزيوني إنها لم تكن تعرف القدر الذي تستحقه أنغام من مشاعر الصداقة التي جمعتهما، مشيرةً إلى أن إعلان خبر الزواج أزعجها كثيراً، كما أوضحت أنها لم تعاتبها في هذا الخصوص واكتفت بإلغاء متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي.