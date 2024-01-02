“الشعور لا يوصف”.. ألكسندر علوم بأوّل تعليق على حمل رحمة رياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألقت النجمة العراقي رحمة رياض خلال حفلها ليلة رأس السنة في لبنان إلى جانب الفنانين ملحم زين وناصيف زيتون، وسرقت رحمة الأنظار بإطلالتها الأولى بعد إعلانها عن حملها بطفلها الأول من زوجها الممثل العراقي ألكسندر علوم.

وتحدّثت رحمة عن حملها في خلال لقاء مع برنامج “Et بالعربي” حيث قالت بعفوية: “هذا الأمر لا يمكن إخفاءه، كل الناس عارفين إلا أنا. ونتمنى إن يكون عاماً جميلاً مع المولود الجديد وأن يكون بصحة وعافية”.

بدوره، أكد زوجها أن “الشعور لا يوصف، أحياناً أجلس بقربها وأتحدث مع البيبي في بطنها”.

وبدت علامات الحمل واضحة على الفنانة العراقية التي تألقت بفستان طويل أبيض اللون حمل توقيع دار “لابورجوازي”، وتميّز بحمّالتين رفيعتين ومرصّعتين تلتقيان في منتصف الياقة، وزيّنت التطريزات اللامعة منطقة الصدر التي تخلّلتها فُتحة صغيرة في الوسط، لينسدل الفستان باتساع من الخصر بقصّة فضفاضة أظهرت بطنها المنتفخ.

وأُرفق الثوب من الخلف بوشاح شفّاف، واكتفت رحمة رياض بإضافة أقراط ماسية صغيرة مع بعض المجوهرات الناعمة، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع إطلالتها الناعمة والمناسبة لإظهار حملها على المسرح.

وكان الثنائي العراقي قد زفّا الخبر السعيد من خلال صورة على “إنستغرام”، ظهرت فيها علامات الحمل على رحمة بينما يقبّل زوجها ألكسندر جبهتها، وأرفقت الصورة بالتعليق: “فصل جديد راح نضيفه لقصة حبّنا! تمنولنا الخير وإحنا نتمنى الكم سنة سعيدة كلها حب وفرح وسلام”.