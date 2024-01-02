مصطفى شعبان قلق على صحة والديه.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عشرة أيام فقط فصلت بين دخول والدَي الفنان مصطفى شعبان قسم العناية المركزة في أحد المستشفيات. فبعد أيام معدودة من إصابة والدته بالتهاب رئوي حاد استوجب نقلها الى المستشفى، لحق بها والده الذي أُُدخل فوراً الى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وذلك منعاً لحدوث مضاعفات، وحتى يكون تحت المراقبة الطبية.

يُذكر أن مصطفى شعبان يخوض السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “المعلم”، والذي يدور في إطار اجتماعي ممزوج بالشعبي، ويؤدي فيه دور تاجر أسماك، يبيع بضائعه في مناطق شعبية، لكنه يمر بالعديد من الصراعات مع منافسيه في العمل، وهو مأخوذ عن فيلم “شادر السمك” الذي قدّمه الفنانان أحمد زكي ونبيلة عبيد في ثمانينيات القرن الماضي وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

ويشارك في مسلسل “المعلم” كلٌ من: هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير…، وهو من تأليف أحمد الشواف وإخراج مرقس عادل.