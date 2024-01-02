لجين عمران تعلن انسحابها من دبي بلينغ.. وتثير الجدل حول أسباب القرار

أكدت الإعلامية السعودية لجين عمران انسحابها من برنامج “دبي بلينغ” الذي بدأ عرض موسمه الثاني عبر شبكة “نتفليكس” في ديسمبر الماضي.

ردت لجين على سؤال أحد متابعيها على منصة “X” حول حقيقة انسحابها، مؤكدة صحة الخبر.

وكتب أحد الأشخاص تعليقاً على خبر انسحاب لجين، قائلاً: “بصراحة لا يليق بها، برافو عليها لو الخبر صحيح”. لترد لجين عليه بالقول: “أكيد الخبر صحيح”.

ولاقى رد لجين تفاعلاً واسعاً من متابعيها، وتساءلوا حول أسباب انسحابها المفاجئ، وإذا ما كان نتيجة خلافات أو مشاكل دارت بينها وبين زملائها في البرنامج.

أوضحت لجين في لقاءات سابقة أن انسحابها يعود إلى شعورها بأنهم يريدون ظهورها بشخصية مختلفة لا تعكس شخصيتها الحقيقية، وجرّها لموقع مختلف لا يناسبها.

ونفت الإعلامية أن يكون سبب الانسحاب مشاكل شخصية مع طاقم البرنامج، مؤكدةً أنها لا تملك أي مشاكل مع طاقم العمل، بل هي من تعمل بشكل دائم على جمعهم وإصلاح علاقاتهم ببعضهم البعض.

ولم تكن عمران الشخصية الوحيدة التي انسحبت من الموسم الثالث؛ إذ كشفت لجين عضاضة أنها تفكر بالانسحاب، فيما اتخذ كريس فايد وزوجته بريانا قرارهما بعدم المشاركة.

ويتناول برنامج “دبي بلينغ” الصداقات والعداوات بين المشاركين في قالب درامي، مع تسليط الضوء على عالم الرفاهية والبذخ والشهرة الذي يتمتع به بعض الأغنياء في دبي.