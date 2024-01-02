محمد سامي يتغزل في زوجته احتفالا بالعام الجديد: "الديفا".. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

شارك المخرج محمد سامي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور له بصحبة زوجته الفنانة مي عمر، احتفالا بالعام الجديد 2024.

ونشر سامي ،الصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ليلة السنة الجديدة مع الديفا".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "منورين الدنيا كلها، أحلى كابل، ربنا يخليكم لبعض يا رب، ربي يسعدكم ويحفظكم، جمالهم، أحلى وأجمل كابل في العالم، بارك الله فيكما، سنة سعيدة عليكم، أيقونة الجمال والأناقة، أحبكم، قمرات، ربنا يحفظكم".

يذكر أن، آخر أعمال مي عمر مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عُرض رمضان الماضي 2023.

فيما تخوض مي عمر، السباق الرمضاني المُقبل 2024 بـ مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.