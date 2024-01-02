نسرين طافش تحتفل بالعام الجديد بجلسة تصوير جريئة والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث جلسة تصوير خضعت لها احتفالا بالعام الجديد 2024.

ونشرت نسرين، الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وظهرت فيها مرتدية فستان أبيض قصير، وعلقت: "على أمل إنه السنة الجديدة تحمل معاها السلام والمحبة والطمأنينة لكل قلب محتاج الأمان والفرح بالعالم".

وأضافت: "️يا رب تكون سنة بيضة وسنة نصر وإنفراجة لفلسطين والسودان وكل مكان موجوع بالعالم

ويبقى الأمل ما بقيت الروح فينا".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت كالتالي: "أنت الجمال والأناقة، أمين يا رب، أجمل الجميلات، سنة سعيدة عليكي نسرين، جمالك بالأبيض، يا قمرهم كلهم".

يذكر أن، نسرين طافش تشارك بفيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي، ومي سليم ، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول.

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