منة فضالي في أحدث جلسة تصوير من أسطنبول احتفالا بعام 2024 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها، صور جديدة خلال رحلتها لـ أسطنبول، احتفالا بالعام الجديد 2024.

ونشرت منة، الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "سأعيش على أمل أن كل شئ سيصبح على ما يرام ما دام لنا رب.. إذا أراد لأحد أن يحدث".

وسافرت منة فضالي، إلى تركيا منذ أيام رفقة والدتها لكي تقضي ليلة رأس السنة الجديدة 2024.

يذكر أن، منة فضالي شاركت في دراما رمضان الماضي 2023 بمسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي.

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