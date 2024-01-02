بعد وصولها تونس.. تفاصيل تشييع جنازة والدة لطيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

تستعد الفنانة لطيفة، لتشييع جثمان والدتها اليوم الثلاثاء، بعد رحيلها أمس الإثنين عن عالمنا إثر معاناتها من أزمة صحية.

مصدر مقرب من أسرة الفنانة لطيفة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "من المقرر تشييع جثمان الراحلة رحمها الله السيدة فاطمة من منزلها بمنطقة منوبة بعد صلاة العصر ثم نقلها إلى مقابر الأسرة في سيدي عمر".

وكانت لطيفة، أعلنت أمس الإثنين عن وفاة والدتها عبر صفحتها على "إكس"، وكتبت: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم .. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".