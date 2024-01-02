شيرين عبد الوهاب توجه رسالة للزعيم عادل إمام (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، رسالة للزعيم عادل إمام على هامش حفلها في دبي، والذي أحيته ليلة رأس السنة 2024.

وقالت شيرين، أثناء لقائها بأحد البرامج التليفزيونية: "الوقت بيعدي بسرعة، وبقول للزعيم كل سنة وهو طيب وبصحة وبخير يا رب".

وقدمت "شيرين" خلال الحفل باقة من أروع أغانيها منها "الكدابين، آه يا ليل، مابتفرحش، على بالي، صبري قليل، الوتر الحساس، مفيش مرة"، غيرها.

على جانب آخر، كشف المحامي ياسر قنطوش كواليس انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب بعد 5 سنوات من زواجهما.

وقال قنطوش، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "تم الطلاق بالفعل.. الخميس 14 ديسمبر في السابعة مساء، في جلسة عقدت بمنزل الفنانة شيرين عبد الوهاب".

وأضاف: "الجلسة تمت بالتوافق بينها وبين الفنان حسام حبيب، ووقع الانفصال في هدوء".

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