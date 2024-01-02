بعد "بتر قدمه".. الفنان فادي إبراهيم يوجه رسالة لمحبيه من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

وجه الفنان اللبناني فادي إبراهيم، رسالة لمحبيه عبر السوشيال ميديا، وذلك بعد تدهور حالته الصحية وقيام الأطباء ببتر إحدى ساقيه بسبب معاناته من الفشل الكلوي.

ونشر الكاتب والمخرج المسرحي كلوفيس عطالله رسالة فادي إبراهيم من المستشفى، عبر حسابه على "فيسبوك" جاء فيها: "أصدقائي وأحبائي أتقدم منكم بأسمى آيات الشكر والامتنان لمحبتكم واهتمامكم الكبير بوضعي الصحي الحرج، والذي عبرتم عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأنوّه بالجهود التي تبذلها نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون والتي تتابع منذ البداية كل التفاصيل ولديها الجواب عن أي سؤال وتحديدا بشخص النقيب نعمة بدوي.. مع خالص شكري و امتناني ومحبتي".

يذكر أن، آخر أعمال فادي إبراهيم مسلسل "الزمن الضائع" الذي عرض عام 2022، وهو من إخراج ماريانا صقر.

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