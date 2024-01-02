ماذا حدث بين نجوى كرم وشيرين عبد الوهاب بشأن انفصال الأخيرة؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفلًا غنائيًا ليلة رأس السنة في دبي بمشاركة الفنانة نجوى كرم وسلطان الطرب جورج وسوف.

وقابلت شيرين عبد الوهاب صديقتها الفنانة نجوى كرم في كواليس الحفل الذي جمعهما معا بالإمارات.

وقالت "نجوى" لـ "شيرين": "بتجنني.. يعطيكي ألف عافية، ألف ألف مبروك على الجو اللي سمعناه وعلى كل شئ".

وردت "شيرين" على كلام "نجوى" : "يعطيكي ألف عافية.. الناس مستنياها، وكلنا مستنيين سلطان الطرب جورج وسوف".

وقدمت شيرين خلال الحفل باقة من أروع أغانيها منها "الكدابين، آه يا ليل، مابتفرحش، على بالي، صبري قليل، الوتر الحساس، مفيش مرة"، غيرها.

يذكر أن، المحامي ياسر قنطوش كشف كواليس انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، بعد 5 سنوات من زواجهما.

قنطوش في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، قال: "تم الطلاق بالفعل الخميس 14 ديسمبر في السابعة مساء في جلسة عقدت بمنزل الفنانة شيرين عبد الوهاب".

وأضاف: "الجلسة تمت بالتوافق بينها وبين الفنان حسام حبيب، ووقع الانفصال في هدوء".