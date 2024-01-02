شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الفنان اللبنانى فادى إبراهيم بعد بتر ساقه.. شارك مع الزعيم فى فرقة ناجى عطا الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة المهن التمثيلية اللبنانية عن تعرض الفنان اللبناني فادى إبراهيم لبتر ساقه بسبب مرض السكرى الذى يعانى منه وتدهور صحته الفترة الماضية، وكان قد أصدر فادى إبراهيم بيان من خلال صفحة المهن التمثيلية قائلا : توجه بالشكر لأصدقائه ومحبيه عبر نقابة المهن التمثيلية في لبنان، عن امتنانه للنقابة ودورها وشكره لها على متابعتها لحالته منذ البداية.



فادى ابراهيم

أعمال فادى إبراهيم

شارك الفنان القديرفادى إبراهيم في العديد الأعمال الدرامية المصرية، أبرزها شارك مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "فرقة ناجى عطالله" عام 2012 وشارك في بطولة المسلسل كلا من محمد إمام ونضال الشافعى، وأحمدالسعدنى، ومن إخراج رامى إمام.

كما شارك فادى إبراهيم في مسلسل "الزيبق" مع النجم كريم عبد العزيز وعرض عام 2017، وشارك في بطو المسلسل كلا من كارمن بصيبص وريهام عبد الغفور وشريف منير وآخرون، إخراج وائل عبد الله .

كما قدم دوراً مهماً في مسلسل تحت الأرض مع النجم أمير كرارة عام 2013، وشارك في بطولة المسلسل كلا من دينا الشربينى، واحمد صلاح حسنى وإنجى المقدم، وإخراج حاتم على.