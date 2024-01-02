حسن شاكوش يشنّ هجوماً عنيفاً على محمود العسيلي.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شنّ مؤدي المهرجانات حسن شاكوش هجوماً عنيفاًَ على المطرب محمود العسيلي؛ بسبب تصريحاته في برنامج “حبر سرّي” الذي تقدّمه المذيعة أسما إبراهيم، والتي تعجّب خلالها من تصدّر مطرب غير مشهور قائمة الأعلى استماعاً في الوطن العربي.

ورد حسن شاكوش خلال بث مباشر، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الشخصي في “إنستغرام”، قائلاً: “مينفعش نبقى في وش بعض نتكلم بأسلوب، وفي الضهر نتكلم بشكل تاني وبطريقة تانية، أنا مبحبش البني آدم اللي كده، محمود العسيلي جالي كذا حفلة وبنزل الاستيدج وأروح أسلّم عليه ده ذوقياً، وده اللي اتربينا عليه”.

وأضاف: “يعني أنت عرفت اسم عصام صاصا ومش عارف أغانيه، مينفعش يكون عصام صاصا تريند وأطلع أقول معرفش بيغني إيه… أقسم بالله مش عشان حاجة أنا مش حافظ أغاني لمحمود العسيلي ولا أعرفها، إحنا الحمد لله والشكر لله مسمعين وموجودين في الوطن العربي، اللي هيحترمنا هنشيله فوق دماغنا، واللي مش هيحترمنا مش هنحترمه، مينفعش يطلع من بوقّي لفظ يضايق أي حد وأنا بيسمعني عائلات وأطفال”.

واختتم حسن شاكوش ردّه بالقول: “بتقول الراب كمان هينتهي، طب لما الشعبي والراب هينام مين هيبقى موجود؟ أمال مين هيرقّص الناس، إحنا لازم نحترم ونقدّر بعضينا ونخاف على مشاعر بعض، أنا راجل بغنّي وفي سوق ووسط النجوم فلازم أكون عارف ده بيغني إيه وبيعمل إيه، عيب إنك تقول عصام صاصا ومش عارف بيغني إيه عصام صاصا؟ بيغني هندي؟ ربنا يهدي الجميع”.