ويجز يدخل في مشاهدة كلامية مع أحد متابعيه.. إليكم ما حصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انفعل مغني الراب ويجز على متابع انتقده عبر موقع التدوينات القصيرة “X”، وحدثت بينهما مشادة كلامية، بسبب نوعية الأغاني التي يقدّمها ويجز.

وقال المتابع في أحد تعليقاته على منشورات ويجز في “X”: “متاخدش في نفسك مقلب ياض، أقسم بالله ما اعرف ليك غير الريمكس اللي مع شيرين، والأغنية اللي كنت بتسوق فيها توكتوك”… ليردّ عليه ويجز قائلاً: “ده إنسان بيقيّم الناس باللي بيشتغلوه… يعني ده يحترمني لو عملت أغنية مع عمرو دياب، مش عشان أنا إنسان أخلاقي كويسة أو بحترم غيري إلخ… المهم يعني اللي معاه الريمكس بتاعي مع شيرين يبعته خلّونا نشوف ذوقه في المزيكا زي أسلوبه ولا أحسن شوية”.

وكان ويجز قد نال إشادات كبيرة بعد ظهوره في أكثر من برنامج تلفزيوني وهو يدافع عن القضية الفلسطينية ويهاجم غطرسة قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما شارك في أكثر من تظاهرة في دول أوربية وفي أميركا تندّد بالاحتلال وتدعو لتحرير فلسطين.

يُذكر أن آخر أغاني ويجز، أغنية “الدنيا إيه” التي طرحها خلال الشهور الماضية وحققت نجاحاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.