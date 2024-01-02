مقاطع فيديو تعيد علاقة ناصيف زيتون ودانييلا رحمة إلى الواجهة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عفوية للنجم ناصيف زيتون خلال إحيائه ليلة رأس السنة في لبنان، وكان لافتاً في أحدها ظهور الفنانة دانييلا رحمة وسط الحضور.

وأثار تواجد الممثلة اللبنانية الكثير من علامات الاستفهام بين جمهور ناصيف، لا سيما أن هذه ليست المرة الأولى، فهي تحرص دائماً على التواجد في حفلات النجم السوري والاستمتاع بأغانيه.

وظهرت دانييلا في أحد المقاطع بكامل أناقتها بفستان أسود ضيق يبرز رشاقتها وجمالها، وكانت ترقص بعفوية مع مدرّب التمثيل بوب مكرزل، في حين أطلّ ناصيف على المسرح ببدلة سوداء أنيقة وقدّم مجموعة كبيرة من أغانيه وسط تفاعل كبير من محبيه.

وأعادت اللقطات المنتشرة من الحفل الحديث عن علاقة حب تجمع بين ناصيف زيتون ودانييلا رحمة، ولكنهما يصرّان على التكتم عليها، وتفاوتت التعليقات بين مَن أثنوا على هذه العلاقة وتمنوا لهما المزيد من السعادة والحب، ومن انتقد هذا الأمر، مطالبين ناصيف بالكشف عن الحقيقة لوضع حدّ للشائعات والقيل والقال.