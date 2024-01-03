زوجة حلمي بكر تكشف سبب غضبه من مصطفى كامل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تفاصيل” الذي تقدّمه نهال طايل عبر فضائية “صدى البلد 2″، قالت سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر إن زوجها منزعج جداً من حديث مصطفى كامل عنها وتصريحاته المسيئة إليها، كما أنه يستنكر الطريقة التي يتحدث بها نقيب المهن الموسيقية، ويرفض العلاج في مستشفى النقابة، بالقول: “حلمي قال عيب إللي بيحصل ده وماينفعش”.

وأضافت القرشي أن زوجها الملحن حلمي بكر استنجد بها بعد تعرّضه لعملية نصب وسرقة من جانب مدير أعماله، حيث استقرض مبلغاً قدره 2 مليون و 280 ألف جنيه من أحد البنوك عبر حسابه الخاص”. إذ قالت: “حلمي بكر اتصل عليا في أول شهر 9 وقالي إلحقيني يا سماح أنا اتنصب عليا والفلوس مش موجودة في البنك… وروحنا البنك مع بعض وفي حد من الموظفين قالنا إن حلمي ماضي على قرض بمبلغ 2 مليون و 280 ألف جنيه… إحنا مستلمناش المبلغ ده وقالولنا إن في حد مستفيد من الشيك ده وطلع مدير أعماله اللي شغّال معاه هو اللي عمل كده”.

وأشارت القرشي إلى أن زوجها تقدّم ببلاغ باختلاس أمواله من البنك بدون علمه، لكن أخبروه بأنه وقّع على أوراق رسمية تخص حسابه الشخصي في هذا البنك.

واختتمت سماح القرشي كلامها مؤكدةً أن هناك أشخاصاً كثيرين يسألون اليوم عن زوجها الملحن حلمي بكر للاطمئنان عليه خلال فترة مرضه، وهاتفه دائماً مشغول بالمكالمات.