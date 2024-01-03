أحمد العوضي احتفل بـ”الإسكندراني” وحيداً.. لهذا السبب غابت ياسمين عبد العزيز عن العرض الخاص للفيلم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئ الحاضرون في العرض الخاص لفيلم “الإسكندراني” الذي أُقيم في إحدى دور السينما بالقاهرة، بغياب الفنانة ياسمين عبد العزيز عنه، إذ احتفل زوجها الفنان أحمد العوضي وحيداً بأول بطولاته السينمائية، الأمر الذي دعا عدداً كبيراً من الحضور للتساؤل عن سبب غيابها.

وأفادت بعض المصادر أن سبب غياب ياسمين عن العرض الخاص للفيلم ومساندة زوجها هو تعرّضها لوعكة صحية أجبرتها على ملازمة المنزل.

وكان عدد كبير من الجمهور قد حرص على حضور العرض الخاص للفيلم لالتقاط الصور التذكارية مع بطليه أحمد العوضي وزينة ومخرجه خالد يوسف، كما حرص عدد من النجوم على حضور العرض الخاص للفيلم لمساندة جميع أبطاله.

يُذكر أن الشركة المنتجة للفيلم حدّدت 11 كانون الثاني (يناير) موعداً لعرض الفيلم في دور السينما في عدد من دول الخليج، وذلك بعد عرضه في مصر ضمن موسم الأفلام الشتوية واحتفالات رأس السنة الميلادية.

والفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، كما يعدّ أولى بطولات الفنان أحمد العوضي في عالم السينما.