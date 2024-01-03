رفضت الإفصاح عن نوع الجنين.. رحمة رياض تكشف لأول مرة تفاصيل حملها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة رحمة رياض تفاصيل حملها بطفلها الأول من زوجها ألكسندر علوم وذلك على هامش حفلها الذي أحيته في بيروت احتفالاً ببداية العام الجديد.

وقالت رحمة رياض في تصريحات لبرنامج et بالعربي: “حاولت كثيراً أخفي الموضوع ولكن الأمر أصبح معروفاً الآن”، وعن أمنيتها في العام الجديد، قالت: “يا رب هذا السنة تكون خير، وفيها أيام حلوة مع المولود الجديد، وأن يكون بصحة جيدة”.

وعن سبب إخفائها الحمل في الشهور الأولى، قالت رحمة رياض: “أنا شخص كتير حقيقي مع الجمهور وأنا طبيعية معهم طوال الوقت، ولكن بحب أن تكون حياتي الخاصة شخصية بشكل كبير، ولولا الإعلام والحفلات ما كنت أخبرت أحداً عن الموضوع، ولكن أحب أن أشكر الجمهور على اهتمامه وفرحته”.وبسؤالها عن شعورها فور علمها بخبر الحمل، قالت: “شعرت بالسعادة والخوف والمسئولية الكبيرة”، ورفضت رحمة رياض خلال اللقاء الكشف عن نوع الجنين، مؤكدة أنها حتى الآن لم تقم بالاختبار الذي يكشف نوعه.

الجدير ذكره أن رحمة رياض كانت قد أعلنت أنها حامل بصورة رومانسية مع زوجها ألكسندر علوم، وتعليق قالت فيه إنهما أمام بداية فصل جديد في حياتهما.

وشاركت رحمة رياض متابعيها على موقع “إنستغرام” صورتها برفقة ألكسندر علوم على أنغام أغنية “حلو الشعور”، وكان واضحاً عليها علامات الحمل، وعلقت قائلة: “فصل جديد راح نضيفه لقصة حبنا! تمنوا لنا الخير وإحنا نتمنى لكم سنة سعيدة، كلها حب وفرح وسلام”.