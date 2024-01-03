«الملك» محمد منير فى حديثه لـ«الخليج 365»: قطعت سفرى خارج مصر من أجل «يا فلسطينى» لشعورى بالمسئولية

ياسر رشاد - القاهرة - الغناء فن جميل ورسالة حقيقية.. وأرفض التواجد بدون معنى وال اختيا ر أصبح صعباً

تمنيت ال احتفا ل مع الجمهور بالعام الجديد.. ولكن سلامة الناس فى المقام الأول

عندما نتحدث عن ساحة الأغنية فى الوطن العربى لاشك أن أسم النجم الكبير محمد منير سيأتى فى المقدمة، فهو «الملك» المتوج على عرش قلوب الجمهور من المحيط إلى الخليج.

لكل نجم خليفته على الساحة، فهناك الكثير من المواهب يمكن السير على خطى مشوارها العريق لحين الوصول إلى القمة، إلا «الملك» فهو نسخة غير قابلة للتقليد أو التكرار، أو اذا صح التعبير حالة مصرية كاملة تعبر عن مصر وأصالتها، فهو الصوت الذى تشم فيه رائحة النيل ويعيد إلى الأذهان مصر وريادتها الفنية العريقة.

على مدار سنوات طويلة ظل المطرب محمد منير «ملك» الإبداع والنجاح على الساحة، ومع استقبال العام الجديد 2024 يطل على جمهوره الذى يتملكه حنين واشتياق كبير بأغنية جديدة بعنوان «أنا الذى» ستكون أول أعماله خلال شهر يناير من العام الجارى 2024.

حيث انتهى «الملك» من تسجيل أغنيته الجديدة من كلمات باسم عادل وألحان أنور عمرو وتوزيع خالد محسب، ويقول النجم الكبير محمد منير عن أغنيته الجديدة فى تصريحات خاصة لـ«الخليج 365» بعد مشوار طويل من الأغانى والألبومات اصبح الاختيار صعباً للغاية، للحصول على أغنية بشكل ومعنى جديد تناسب طرحها على الناس، ولكن بمجرد سماعى لأغنية «أنا الذى» وجدتها العمل المناسب لتقديم أغنية جديدة، بنفس الملامح الذى تعود عليها جمهورى ومنهجى فى الغناء.

وأضاف «الملك»: الغناء فن جميل ورسالة حقيقية ولذلك أرفض تماماً مبدأ الاستسهال أو التواجد بدون معنى، وهو ما يجعلنى أبحث كثيراً عن الأغنية المناسبة لتقديمها إلى الناس، فأنا كفنان أعتبر نفسى أباً لجمهورى وأريد دائماً تقديم لهم الأفضل، وقريباً سيتم طرح الأغنية وأتمنى أن تكون على قدر انتظار الناس.

وعن آخر أغنياته «يا فلسطينى» الذى طرحها خصيصاً لدعم أهالى غزة، قال: فوجئت مثل كل الناس بالحرب على غزة، وتملكنى حزن شديد للغاية على ما نشاهده من أحداث مؤسفة واستشهاد الأطفال والنساء والشيوخ، وكنت وقتها خارج مصر فى رحلة علاج، ولكن قررت قطع هذه الرحلة فوراً والعودة إلى مصر من أجل تسجيل أغنية أدعم من خلالها الشعب الفلسطينى وأهالى غزة الأبطال، وهنا تم ولادة أغنية «يا فلسطينى».

أغنية «يا فلسطينى» شعور بالواجب والمسئولية تجاه أهالينا فى غزة، وهذا هو دورنا كمطربين وفنانين، وكما ذكرت سابقاً الغناء رسالة وله دور كبير فى مساعدة الأوطان وتقدمها، ولذلك تجد الغناء حاضراً مع الناس فى جميع الأوقات والأهم هو وقت المحن لشد العزيمة والروح.

وعن تأجيل حفل رأس السنة الذى كان مقرراً إقامته مساء الأحد الماضى 31 ديسمبر، قال: فى الحقيقة الحفل تم تأجيله لأسباب خارجة عن إرادتى ومن ضمنها الحفاظ على سلامة الناس، بالطبع كنت أتمنى الاحتفال مع جمهورى وأولادى بالعام الجديد ولكن سلامتهم تأتى عندى فى المقام الأول قبل كل شىء.

وتحدث النجم الكبير محمد منير عن أهم الأحداث بالنسبة له خلال عام 2023، وقال: الحدث الأهم بالنسبة لى هو الاطمئنان على مستقبل مصر وانتخاب الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة، وأتشرف بكونى من ضمن ممن شاركوا فى هذا الحدث الكبير للحفاظ على الأمانة واستكمال مسيرة البناء والتنمية، فكان الاختيار بالنسبة لى لا يحتاج إلى تفكير، فهذا هو الرجل الذى حمل الأمانة فى أصعب الأوقات وعمل جاهداً على بناء الجمهورية الجديدة منذ تسع سنوات.

وعن أمنياته فى العام الجديد، قال: أتمنى السعادة والاستقرار لكل الناس، أتمنى مشاهدة مصر العظيمة بلدى فى أوج مجدها وتقدمها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يحظى بحب واحترام كبير من قبل جميع فئات الشعب الذين يرون فيه الأب والقائد وأتمنى حل القضية الفلسطينية وعودة السلام والهدوء.

** فيلموجرافيا

** لم تكن أغنية يا فلسطينى هى الأغنية الأولى من نوعها فى مشوار النجم الكبير محمد منير، فهو النجم الذى اشتهر بطرح الأغانى الوطنية التى كانت بمثابة منهج جديد للغناء الوطنى وأبرز الأمثلة «يا أم المريلة كحلى.. الليلة يا سمرا.. إزاى».

** أول ألبومات النجم الكبير كانت عام 1977 بعنوان «علمونى عنيكى»، وآخرها كانت عام 2017 بعنوان «الروح للروح دايماً بتحن».

** يعتبر تتر المسلسل الكرتونى الشهير «بكار» أبرز أعمال النجم الكبير محمد منير محققاً نجاحاً كبيراً بين الفئات العمرية والأوساط المختلفة من الجمهور على صعيد الوطن العربى.