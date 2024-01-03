شاهد زينب العسكري تستمتع برحلتها في جزيرة الأميرات بإسطنبول

شاركت الممثلة البحرينية زينب العسكري متابعيها على موقع تيك توك مقطعًا مصوّرًا لها وهي تستمتع برحلتها إلى جزيرة الأميرات بإسطنبول.

ظهرت العسكري في المقطع وهي تطعم الطيور المتواجدة في الجزيرة، حيث بدت عليها علامات السعادة والانبساط.

وعلقت العسكري على المقطع قائلة: “أحب هذه الأجواء، أنا في طريقي إلى جزيرة الأميرات”.