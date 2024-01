ليلة ضوّت بيروت مع ناصيف زيتون ورحمة رياض ولين حايك

ميرنا وليد - بيروت - ما من أجمل من الاحتفال بأمل جديد، أمل الاستمرارية وعدم الاستسلام إلى الصعاب والمطبات، المثابرة برسم نجاحات على كافّة الأصعدة، والمساهمة بنشر فرح الموسيقى المميزة التي تعشقها الجماهير وخاصّة من قلب بيروت، العاصمة التي لا تموت.

فأحيى نجوم "Music Is My Life" ناصيف زيتون، رحمة رياض، لين حايك، ليلة رأس السنة كانت من العمر في بيروت.

فبرزت لين حايك مجددًا ولفتت الأنظار بإطلالتها الرائعة وأدائها الواعد، حيث تعود للسنة الثانية على التوالي لتتألق في هذا الحدث الكبير ليلة رأس السنة إلى جانب نجوم كبار. وتنتظر لين حايك عام 2024 بكل حماس فسيكون عاماً حافلاً بالنشاطات والإصدارات الجديدة التي تعد بها جمهورها.

أمّا رحمة رياض فأضافت رونقاً حالماً بإحساسها العميق وخطفت الأنفاس بأداء مليء بالرومانسية والعواطف...هذا الحدث يعد الأول لها بعد إعلان حملها، مما يضيف بُعدًا مؤثرًا وخاصًا للحفل. تتطلع رحمة إلى مواصلة مسيرتها الفنية بلا توقف في ال 2024، مستمرة بنجاحاتها وتأثيرها في قلوب محبيها.

أخيراً وليس آخراً يتألّق ناصيف زيتون كالعادة، فقدّم أداءً استثنائيًا مع أغاني من ألبومه الأخير إضافة إلى أشهر أغانيه التي أحبها الجمهور. ويبدأ ناصيف العام 2024 بطاقة متجددة وعديد من المفاجآت بعد نجاحه كمنتج أيضاً في العام 2023، مما يعد بمزيد من الإبداعات والتجارب الموسيقية الفريدة.

هكذا تعد "Music Is My Life" باكمال مسيرتها بتقديم وإبراز نجوم من العالم العربي بكل دراسة وحب للموسيقى، فما عساها تخبئ في ال 2024؟