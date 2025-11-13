شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني تحت الضغط قبيل بيانات نمو الاقتصاد البريطاني والان مع بالتفاصيل

•السوق في انتظار أدلة قوية حول مسار الفائدة البريطانية



تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،وسط ارتفاع العملة الأمريكية عقب توقيع ترامب على قانون ينهي أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.



بعد صدور بيانات قاتمة عن سوق العمل في المملكة المتحدة ،ارتفعت احتمالات قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة البريطانية في ديسمبر المقبل ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة عن نمو الاقتصاد البريطاني.



نظرة سعرية

•سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم :تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى (1.3111$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.3133$ )،وسجل أعلى مستوى عند (1.3134$).



•فقد الجنيه أمس الأربعاء بحوالي 0.15% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.3191 دولارًا.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ،ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،عاكسًا استمرار تحسن مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



يأتي هذا الارتفاع عقب توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على قانون ينهي أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة ،وينهي حالة الجمود السياسي في واشنطن.



يساهم هذا التطور في تهدئة المخاوف بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي فى الولايات المتحدة، ويفتح الباب أمام عودة البيانات الحكومية المنتظمة مما يعيد الثقة مرة أخرى إلى الأسواق.



الفائدة البريطانية

•أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع في المملكة المتحدة، ارتفاع طلبات إعانة البطالة الشهرية، مع تسجيل البطالة البريطاني أسوأ معدل منذ أبريل 2021 ، مما يقلص الضغوط على صانعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا.



•عقب تلك البيانات، ارتفع تسعير احتمالات قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة البريطانية بنحو 25 نقطة في اجتماع ديسمبر من 60% إلى 80%.



نمو الاقتصاد البريطاني

ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ،يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة من لندن ،عن نمو الاقتصاد البريطاني بالقراءة الفصلية خلال الربع الثالث و بالقراءة الشهرية خلال سبتمبر ،وبيانات أخرى عن مخرجات المصانع البريطانية.



توقعات حول أداء الجنيه الإسترليني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت البيانات أقل عدوانية عما هو متوقع في الأسواق ،سترتفع احتمالات خفض أسعار الفائدة البريطانية في ديسمبر المقبل ،مما سيؤدي إلى المزيد من الضغوط السلبية على مستويات الجنيه الإسترليني.



نظرة فنية

