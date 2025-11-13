ترمب يواجه ردة فعل مشابهة لبايدن

في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى استعادة السيطرة على السرد الاقتصادي، تكشف استطلاعات الرأي الأخيرة عن واقع سياسي واقتصادي متغير يضعه في الموقف ذاته الذي واجهه سلفه جو بايدن، حين اعتُبر مسؤولًا عن ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة التكيّف مع التضخم.

ورغم محاولاته المتكررة لطمأنة الناخبين، فإن مؤشرات الاقتصاد الشعبي والمزاج العام الأمريكي تُظهر تراجعًا حادًا في الثقة، وتزايدًا في شعور الناخبين بالضيق الاقتصادي.

وأظهر استطلاع جامعة ميشيغان لشهر نوفمبر انخفاض مؤشر ثقة المستهلك إلى 50.4 نقطة، مقتربًا من أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية عام 2008. وتشير بيانات مجلة الإيكونوميست ومؤسسة يوجوف إلى أن 62 % من المستقلين يرون أن الاقتصاد الأمريكي «يتدهور».

العفو عن نتنياهو

ومن جهة أخرى وجّه ترمب، رسالة رسمية إلى نظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، طالب فيها بمنح العفو لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في خطوة وُصفت بأنها تدخلا مباشرًا وغير معتاد من رئيس أمريكي في شؤون القضاء بدولة حليفة. وأكد مكتب الرئيس الإسرائيلي، في بيان مقتضب، أن هرتسوغ تلقى الرسالة من نظيره الأمريكي، دونالد ترمب، مضيفًا أنه «يحترم العلاقات العميقة مع الولايات المتحدة، إلا أن مسألة العفو تخضع لإجراءات قانونية صارمة لا يمكن تجاوزها». وتأتي الرسالة بعد أسابيع من خطاب ألقاه ترمب أمام الكنيست الإسرائيلي، جدد خلاله دعوته للعفو عن نتنياهو الذي يواجه اتهامات فساد مؤجلة منذ عام 2019.