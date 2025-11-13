فاجعة لسكان المدينة المنورة .. الهدد قادم لـ4 أحياء بالمدينة ضمن خطة التطوير الكبرى

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 13 نوفمبر 2025 08:28 صباحاً - تم الإعلان رسميًا عن الإنذار الأخير لسكان أربعة أحياء ضمن المرحلة الجديدة من مشروع “هدد المدينة 1447هـ” هذه الخطوة تأتي في سياق تطوير شامل للأحياء العشوائية حيث تهدف الخطة إلى تحسين جودة الحياة عبر إزالة التجمعات غير المنظمة وتحديث البنية العمرانية بما ينسجم مع المعايير الحضرية الحديثة كما شمل الإعلان تحديثًا جديدًا لخريطة الإزالة لتضم عددًا من المناطق الإضافية في إطار استراتيجية عمرانية تهدف لإعادة تشكيل النسيج السكني بما يليق بمدينة تاريخية وروحية كبرى مثل المدينة المنورة عبر تعزيز التنظيم وتوفير بيئة عمرانية متكاملة وأكثر أمنًا وإنصافًا للسكان عبغدو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل خطة إزالة الأحياء في المدينة المنورة 1447

تركّز خطة "الهدد" الجديدة على إزالة عدد من الأحياء التي صُنفت كعشوائية نظرًا لما تعانيه من ضعف في البنية التحتية وتكدّس سكاني غير منظم ونقص حاد في الخدمات الأساسية وتشمل القائمة المستهدفة:

حي الدويمة

حي الأصفرين

حي التعلة

حي المغيسلة

حي المصانع

حي وعيرة

حي السيح

حي بني الأشهل

جزء من حي الراية

مشروعات إعادة التأهيل والتطوير العمراني

حي الأصفرين: ستُعاد صياغته كمنطقة سكنية حضرية منظمة تجمع بين الطابع المعماري الحديث والبنية التحتية المتطورة.

حي المصانع: سيشهد إنشاء وحدات سكنية جديدة مزوّدة بجميع الخدمات الأساسية من كهرباء مياه وصرف صحي.

حي التعلة وحي المغيسلة: سيتم إزالة العشوائيات بالكامل وإعادة تنظيم المنطقة ببنية تحتية حديثة ومسارات مرورية مخططة.

حي الدويمة وحي وعيرة: تركز خطة التطوير فيهما على تحسين البيئة الحضرية مع إعادة توزيع استخدامات الأراضي لتلبية احتياجات السكان.

مرافق خدمية جديدة: تشمل الخطة الشاملة إنشاء حدائق عامة مدارس مراكز صحية ومرافق مجتمعية متكاملة في الأحياء المستهدفة بهدف رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

كيفية معرفة ما إذا كان عقارك مشمولًا بالهدد

لتمكين المواطنين والمقيمين من متابعة أوضاع ممتلكاتهم المتأثرة بخطط الإزالة في المدينة المنورة بكل شفافية وسهولة أطلقت أمانة المدينة خدمة إلكترونية جديدة عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد تتيح للجميع الاستعلام الرقمي عن حالة العقارات المشمولة بخطة "هدد" ويمكنك بخطوات بسيطة الوصول إلى المعلومة التي تهمك:

ابدأ بالدخول إلى بوابة خدمات تطوير المناطق العشوائية.

سجّل دخولك باستخدام حسابك في النفاذ الوطني.

اختر خدمة "الاستعلام عن الأحياء المزالة".

تصفّح خريطة الهدد وحدّد موقع عقارك بدقة.

وأخيراً بإمكانك تحميل تقرير الإزالة أو طباعته حسب الحاجة.

