سعر اليورو مقابل الين يستعد لاستئناف الارتفاع-توقعات اليوم 12-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-13 05:46AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أنهى سعر البلاتين تداولات يوم أمس بتقديمه لإشارة إيجابية باندفاعه فوق حاجز المسار الجانبي المتمثل بمستوى 1605.00$ ليعلن بذلك عن استعداده لاستئناف الهجوم الرئيسي الصاعد مسجلا لبعض المكاسب الإضافية بملامسته لمستوى 1625.00$.

 

نشير إلى أن وصول مؤشر ستوكاستيك حاليا نحو مستوى تشبع الشراء سيزيد فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي ليسهل مهمة تسجيله لمكاسب إضافية باندفاعه قريبا نحو 1660.00$ وصولا للهدف الرئيسي التالي المستقر عند 1692.00$, أما مخاطرة تغيير الاتجاه تكمن بتحقيق السعر لكسر الدعم المستقر عند 1520.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1580.00$ و 1640.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

