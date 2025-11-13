سعر النحاس يؤكد الاستمرارية الإيجابية-توقعات اليوم 12-11-2025

أكد سعر النحاس تمسكه بالسيناريو الإيجابي بثباته المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ تذبذبه حاليا قرب 5.1000$ ليبتعد بذلك عن الدعم الإضافي المستقر عند 4.7500$.

نكرر التنويه إلى أهمية تجميع السعر حاليا للعزم الإيجابي ليساهم ذلك بتشكيل موجات صاعدة قوية لينجح من خلالها تجاوز الحاجز المتمثل بمستوى 5.2000$ ومن ثم لتمتد التداولات نحو المحطات الإضافية المتمركزة عند 5.3200$ و5.5000$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.9000$ و 5.3200$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع