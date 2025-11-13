الاقتصاد

سعر النحاس يؤكد الاستمرارية الإيجابية-توقعات اليوم 12-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-11-13 05:45AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أكد سعر النحاس تمسكه بالسيناريو الإيجابي بثباته المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ تذبذبه حاليا قرب 5.1000$ ليبتعد بذلك عن الدعم الإضافي المستقر عند 4.7500$.

 

نكرر التنويه إلى أهمية تجميع السعر حاليا للعزم الإيجابي ليساهم ذلك بتشكيل موجات صاعدة قوية لينجح من خلالها تجاوز الحاجز المتمثل بمستوى 5.2000$ ومن ثم لتمتد التداولات نحو المحطات الإضافية المتمركزة عند 5.3200$ و5.5000$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.9000$ و 5.3200$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

