شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يؤكد الاستمرارية الإيجابية-توقعات اليوم 12-11-2025 والان مع بالتفاصيل
2025-11-13 05:45AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أكد سعر النحاس تمسكه بالسيناريو الإيجابي بثباته المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ تذبذبه حاليا قرب 5.1000$ ليبتعد بذلك عن الدعم الإضافي المستقر عند 4.7500$.
نكرر التنويه إلى أهمية تجميع السعر حاليا للعزم الإيجابي ليساهم ذلك بتشكيل موجات صاعدة قوية لينجح من خلالها تجاوز الحاجز المتمثل بمستوى 5.2000$ ومن ثم لتمتد التداولات نحو المحطات الإضافية المتمركزة عند 5.3200$ و5.5000$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.9000$ و 5.3200$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع