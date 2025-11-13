انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة واستئناف التقدم في مجال العملات المشفرة بعد توقيع ترامب على مشروع القانون

تام شمس - الخميس 13 نوفمبر 2025 09:36 صباحاً - وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون التمويل الذي أقرّه مجلس النواب يوم الأربعاء، منهياً رسميًا أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد استمر 43 يومًا.

كان مشروع القانون قد مرّ عبر مجلس الشيوخ يوم الاثنين، قبل أن يتم تمريره في مجلس النواب الأربعاء، ليوقع عليه ترامب بعد ساعات قليلة فقط، مما أعاد عمل المؤسسات الحكومية إلى طبيعتها.

كانت تمويلات الرعاية الصحية من بين أبرز نقاط الخلاف التي عطلت تمرير المشروع، إذ سعى الديمقراطيون إلى زيادة الدعم المالي، بينما فضّل الجمهوريون معالجة المسألة لاحقًا بعد إقرار التمويل الأساسي.

وبعد توقيعه على القانون، أشار ترامب إلى استعداده للعمل مع الديمقراطيين لحل هذه القضايا، قائلاً:

“أنا مستعد دائمًا للعمل مع أي طرف، بما في ذلك الحزب الآخر. سنتعاون في ما يتعلق بالرعاية الصحية، ويمكننا أن نفعل أفضل بكثير.”

ترامب يوقع مشروع القانون لإنهاء الإغلاق الحكومي. المصدر: Politico

كان الإغلاق الأخير، الذي أصبح حدثًا شبه سنوي في السنوات الأخيرة، الأطول على الإطلاق، إذ استمر 43 يومًا.

وينص القانون الجديد على تمويل الحكومة حتى 30 يناير، ما يمنح الجمهوريين والديمقراطيين مزيدًا من الوقت للتفاوض على خطط تمويل أوسع لعام 2026.

ماذا يعني ذلك لصناعة العملات المشفرة

مع إعادة فتح المؤسسات الحكومية، سيعود الموظفون إلى عملهم في الهيئات التنظيمية المعنية بالعملات المشفرة مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

يترقب مصدرو صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) في العملات المشفرة موافقة هيئة الأوراق المالية على مجموعة من الطلبات المعلقة الخاصة بصناديق الاستثمار الفوري للأصول الرقمية.

في الوقت نفسه، دفعت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بخططها قدمًا لإجراء جلسة تأكيد ترشيح مايك سيليغ في 19 نوفمبر، وهو مرشح ترامب لرئاسة الهيئة.

ومن المتوقع أيضًا أن يبدأ وزارة الخزانة الأمريكية بمراجعة الآراء العامة حول قانون GENIUS الخاص بالعملات المستقرة، والذي تم جمعها بين أوائل أكتوبر وبداية نوفمبر.

ورغم ذلك، فإن أسواق العملات المشفرة لم تُظهر رد فعل قويًا على نهاية الإغلاق الحكومي، إذ بقيت تحركات أسعار البيتكوين محدودة.

ومع ذلك، تُظهر السوابق التاريخية أن استئناف عمل الحكومة الأمريكية غالبًا ما يتبعه انتعاش قوي في الأسواق.