الدولار الأسترالي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين بعد بيانات قوية

ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية (عدا ناسداك) خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل استمرار التفاؤل بشأن قرب انتهاء أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.



وينتظر السوق قرار مجلس النواب الأمريكي بشأن مشروع قرار ينهي الإغلاق الحكومي المستمر منذ بداية أكتوبر تشرين الأول، بعدما وافق مجلس الشيوخ عليه بالفعل هذا الأسبوع.



وفي هذا السياق، أعلن البيت الأبيض بأن بيانات التوظيف والتضخم عن شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي قد لا تنشر على الإطلاق بسبب الإغلاق الحكومي.



وأظهرت بيانات صادرة عن (ADP) أمس، أن القطاع الخاص الأمريكي فقد 11.25 ألف وظيفة أسبوعيًا في المتوسط خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 25 أكتوبر تشرين الأول.



من ناحية أخرى، كان عضو الفيدرالي ستيفن ميران يوم الاثنين إلى المزيد من خفض أسعار الفائدة كوسيلة لتجنب احتمالية تباطؤ اقتصادي مستقبلي.



وفي مقابلة مع شبكة CNBC، أبدى ميران تمسكه برأيه بأن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتحرك بوتيرة أسرع من التقليدية التي تعتمد عادة خفضًا ربع نقطة مئوية.



وقد دعا، كما فعل في اجتماعي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) السابقين، إلى تخفيض بمقدار 50 نقطة أساس، أي نصف نقطة مئوية، مع التأكيد على أنه على الأقل يجب أن يكون هناك تخفيض ربع نقطة.



هذا، وقد هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بأكثر من 3 نقاط أساس إلى 4.077%، بينما تراجع عائد السندات لأجل عامين بأكثر من نقطتين أساس إلى 3.564%، وكذلك عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 4.675%.



وعند إغلاق الجلسة، قفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7% (ما يعادل 327 نقطة) إلى 48255 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 48438 نقطة وأقل مستوى عند 48015 نقطة.



وصعد إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 6851 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6869 نقطة وأقل مستوى عند 6829 نقطة.



وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.3% (ما يعادل 62 نقطة) إلى 23406 نقاط، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23564 نقطة وأقل مستوى عند 23278 نقطة.