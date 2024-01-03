شكرا لقرائتكم خبر عن الوثائقية تبدأ العام الجديد بخريطة متميزة ومتنوعة وتعرض جرائم سرقات اللوحات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة "الوثائقية" عرضها خلال شهر يناير السلسلة الوثائقية "جرائم الفن"، التى تسلط الضوء على أشهر جرائم سرقات اللوحات الفنية، وتكشف السلسلة الوثائقية تفاصيل تلك الجرائم باعتبارها جرائم ذات أسلوب خاص، ومرتكبوها لديهم ذوق رفيع ودراية عالية بقيمة الأعمال الفنية التي يسطون عليها.

وتناقش السلسلة الأساليب الإجرامية المختلفة في عملية السرقات، كما تعقد مقارنة بين أشهر المجرمين في سرقات اللوحات الفنية على مستوى العالم. كل ما يدور في الباحات الخلفية لهذا العالم الخفي وأكثر سوف يكتشفه المُشاهد في السلسلة الوثائقية "جرائم الفن".

فيما أعلنت قناة "الوثائقية" إنتاجها وعرضها فيلم "الفخ.. قبل أن يُجندوا صغارك" خلال شهر يناير، وهو وثائقي مستوحى من قصة حقيقية لاستقطاب الجماعات التكفيرية للشباب، والعمل على تغيير أفكارهم المعتدلة إلى أخرى متطرفة.

ويسلط الفيلم الضوء على طرق تواصل الجماعات التكفيرية مع الشباب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية، موضحًا الأسلوب الذي يتم به الإيقاع بالشباب للتأثير فيهم، وتجنيدهم ضمن صفوفها.

كما يرصد الوثائقي أيضًا دور مؤسسات الدولة والأزهر الشريف في محاربة الجماعات التكفيرية، مشيرًا إلى الجهود التوعوية التي تبذلها المؤسسات الدينية من أجل الحفاظ على أبناء الوطن من خطر الاستقطاب من أي جماعات خارجية.