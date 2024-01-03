شكرا لقرائتكم خبر عن "كيف تصبح مصورا فوتوغرافيا؟".. على شاشة الوثائقية فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة الوثائقية عرضها خلال يناير السلسلة الوثائقية "كيف تصبح مصورًا فوتوغرافيًّا؟"، الذي يوثق رحلة تعلم فن التصوير الفوتوغرافي، والشغف به، ومراحل هذا الفن للوصول إلى لقطة رائعة تخطف العين.

وتوضح السلسلة كيف تصبح العين "كاميرا"؟!، ومراحل التقاط الصورة الاحترافية، وتحسين جودتها، والكاميرات الاحترافية ودورها في التصوير. وترصد السلسلة أهمية المسافات في التقاط الصورة، والاقتراب والابتعاد من المستهدف تصويره، مستعرضة اللقطات الخاطفة التي تجذب انتباه المصورين. كذلك تتناول السلسلة أيضًا -على لسان خبراء في فن التصوير- كيفية تصحيح الألوان، وغيرها من الأمور الأخرى الخاصة بالصور وكيفية التعامل مع البرامج المستخدمة في تلك العملية.



كيف تصبح مصورًا فوتوغرافيًّا؟ .. على شاشة الوثائقية

فيما تقدم قناة "الوثائقية" عرضها- خلال يناير الجارى السلسلة الوثائقية "ثنائيات في تاريخ الفن"، التي تبحث في العوالم الخفية لكواليس صناعة الفن الحديث.

وتسلط السلسلة الضوء على تفاصيل تكوين أشهر الثنائيات الفنية في التاريخ، مثل علاقة الفنان فان جوخ بالفنان جوجان، وحدود التقارب والاختلاف الأسلوبي بينهما.

كما تستعرض السلسلة شغف الفنانة فريدا كاهلو بفنها، ومدى قربها من من الرسام العالمي دييجو ريفيرا، كاشفًا عما إذا نتجت عن ثنائيتهما أعمال فنية ناجحة أم لا، كذلك تتطرق السلسلة إلى العلاقة الفنية والعاطفية المعقدة بين الفنان والرسام العالمي إدوارد مانيه والرسامة الفرنسية بيرت موريزو.