شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين ضيف الحلقة الأولى من مسلسل"حالة خاصة".. يتقمص شخصية جورج قرداحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم أحمد أمين، ضيفا على الحلقة الأولى من مسلسل "حالة خاصة"، وجسد شخصية المذيع في برنامج "رحلة المليون" والذى يشارك فيه نديم " طه الدسوقى" وخلال الحلقة يذهل أحمد أمين من عبقرية وذكاء نديم في الرد السريع على الأسئلة ويطلب منه أن ينتظره حتى يقول الإجابات ولكن يكون نديم أسرع في الرد ويكسب المليون جنيه، وظهر النجم أحمد أمين في الحلقة بشكل كوميدى متقمص شخصية الإعلامى " جورج قرداحى" وبرنامجه الشهير " من سيربح المليون".

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.