ميغان ماركل ملكة لـ بريطانيا ؟

ميرنا وليد - بيروت - حالة من الجدل حدثت بين الصحافة العالمية، بسبب أحد الكتاب البريطانيين الذي تحدث عن ميغان ماركل بطريقة مفاجئة، كاشفا عن هدفها الذي تسعى اليه، قائلا: "ميغان لديها هدف رئيسي وهو أن تصبح ملكة بريطانيا".



وكان نشر الصحافي الأميركي هوي ماندل صورة قديمة لـ ميغان ماركل، بزي ملكة جمال "سانتا".

وشارك هوي ماندل متابعيه عبر صفحته الرسمية، صورة لا يمكن من خلالها التعرف بسهولة على ميغان ماركل، التي ظهرت فيها بأسلوب مختلف، إذ ارتدت فستاناً قصيراً من المخمل الأحمر، برقبة رسن وزخرفة من الفرو الأبيض على خط العنق والحاشية.