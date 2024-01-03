أحمد خميس يتأثر وتدمع عيناه: "تعبت نفسيا"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - لم يتمالك الإعلامي الإماراتي أحمد خميس نفسه عند حديثه عن طلاقه، اذ تأثر وقال: "كان من المفترض أن يحدث الطلاق منذ البداية".
وتابع: "لقد قلت لزوجتي إنني مستعد أن أنسى كل المشاكل التي مررنا بها، فقط إذا كانت هي لطيفة، وأحب أهلها".
وأضاف: "كنت مستعدًا أن أعيش معها طوال هذه السنوات، حتى لو عاملتني معاملة سيئة، لأنني مررت بأسوأ من ذلك، لقد أردت فقط أن أعيش مع عائلة. لا يمكنني الزواج مرة أخرى والتعرف على عائلة أخرى. لقد تعبت نفسيًا، ولا أريد أن أعيش هذه الحياة مرة أخرى".
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