تامر حسني يتصدر قائمة الفنانين المصريين الأكثر مشاهدة بهذا الرقم الكبير

ميرنا وليد - بيروت - تصدر الفنان المصري تامر حسني القائمة السنوية لأكثر الفنانين المصريين مشاهدة على يوتيوب، بـ3 مليارات و500 مليون مشاهدة.

وضمت القائمة، كل من الفنان المصري أحمد سعد، محمد حماقي، شيرين، حمزة نمرة، حمادة هلال، تامر عاشور، محمود العسيلي، رامي صبري، روبي".

وكان تامر حسني قد طرح فى عام 2023 مجموعة مختلفة من الأغنيات، منها: المقسوم، والدراما، والكلاسيك، و استطاع بها تحقيق الرقم القياسي في عدد مرات المشاهدة، و على رأس هذه القائمة، أغنية هرمون السعادة، التي قدمها في فيلمه الشهير "تاج".

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