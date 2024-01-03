تامر عاشور يحضر لأغنية جديدة " هيجيلي موجوع " ستعرض قريباً

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري تامر عاشور عن تحضيره لأغاني جديدة سيقدمها لمتابعيه خلال الفترة القادمة .

ومن المقرر طرح أولى هذه الأغاني خلال الأيام القادمة وتحمل الأغنية إسم "هيجيلي موجوع" لتكون الأغنية الأولى له خلال عام 2024 والتي ستحمل الكثير من المفاجآت.

ووعد تامر عاشور جمهوره بتقديم عدد من الأعمال المميزة خلال الفترة القادمة مع نشاط فني مميز.

ونشر الفنان تامر عاشور على حسابه صورة تجمعه بزوجته الإعلامية نانسي نور أثناء احتفالهما بعيد ميلاده، وجّه من خلالها رسالة رومانسية لها، وعلق تامر على الصور قائلاً: "مش عارف أشكرك على إيه ولا إيه.. ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدا ويحفظك".

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