كانييه ويست ينشر صوراً فاضحة لزوجته.. والجمهور يهاجمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بتصريحات مثيرة للجدل، أعلن مغني الراب الأميركي كانييه ويست، أنّ زوجته بيانكا سينسوري سترتدي ملابس أقل في عام 2024، ناشراً لها صوراً في حسابه الخاص على “إنستغرام” بملابس فاضحة جداً.

وفي التفاصيل، نشر ويست ثلاث صور مختلفة لبيانكا أمام متابعيه البالغ عددهم 18.4 مليونًا، مع تعليق على إحدى الصور كتب فيه: “لا سروال هذا العام”.

واستعرض ويست زوجته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت في إحدى الصور وهي شبه عارية واكتفت بارتداء سروال داخلي رفيع جداً ورقعة فرو صغيرة بالكاد غطّت صدرها العاري.

وقد سارع المتابعون إلى التعبير عن غضبهم واشمئزازهم من هذه الصور، وحث كثيرون ويست على التوقف عن مشاركة الصور الفاضحة لبيانكا من أجل أطفاله نورث (10 سنوات)، ساينت (8 سنوات)، شيكاغو (5 سنوات)، وسالم (4 سنوات).

وكتب أحدهم: “هذا أمر مخيف ومقزز نوعاً ما، لأنّها زوجتك، وأنت تعاملها مثل دمية بشرية”، بينما قال له آخر: “لديك أولاد يا رجل، حان الوقت لتنضج”.

وأضاف ثالث: “في هذه المرحلة، أنت تحوّل امرأة شابة جميلة إلى شيء تملكه وتلعب به، لا شيء تقدّره وتعتز به”.