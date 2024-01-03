سيلينا غوميز تفكّر باعتزال الغناء.. تريد التركيز على مجالات أخرى!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ألمحت النجمة سيلينا غوميز في أحدث إطلالة لها، أنّها قد تعتزل الغناء بعد ألبومها المقبل، من أجل التركيز على التمثيل والعمل الخيري.

وأشارت النجمة في حديثها خلال ظهورها عبر بودكاست SmartLess إلى أنّها ستعتزل قريباً بوقت أقرب مما يظنه الناس. شارحة عن الأسباب الذي تدفع بها إلى التمسّك بالتمثيل عوضاً عن الغناء في المستقبل.

وأكّدت غوميز أنّها ستطرح ألبوماً جديداً على الأكيد، لكن غالباً ما ستركّز على شيء واحد في المستقبل، وستكمل مسيرتها بالتمثيل، وجزء من السبب هو لتتمكن من إدارة عبء العمل. كاشفة أنّها اضطرت إلى الذهاب إلى مصح عقلي وإلغاء إحدى جولاتها” بسبب حجم العمل المرتبط بكونها نجمة بوب، موضحةً “لقد أثّر الأمر بي لأنني أحب العمل، وهو يلهيني عن الأشياء السيئة”.

وقالت غوميز إنّها غالباً ما ستختار التمثيل إذا ما خُيّرت بين ذلك والغناء، مؤكّدة للمحاور أنّها لا تستطيع الاستمرار بالقيام بالأمرين لأنّها سترغب بالاسترخاء، نظراً إلى أنّها متعبة.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تذكر فيها سيلينا قرار الاعتزال. ففي العام 2021، أشارت في مقابلتها مع مجلة “فوغ” إلى رغبتها في اعتزال المجال الغنائي قريبًا، موضحةً أنّها “محبطة” بسبب عدم أخذ أعمالها على محمل الجد، من قِبل شريحة من الجمهور وبعض المنتجين.

وشرحت: “من الصعب الاستمرار في مجال الغناء والموسيقى، عندما لا يأخذك الناس على محمل الجد.. لقد مررت بلحظات صعبة سألت فيها نفسي، ما الهدف؟ لماذا أستمر في بذل مجهود في هذا المجال؟”.