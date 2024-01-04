سبب وفاة زوجة فورست ويتاكر السابقة كيشا ناش يكشف أخيراً

ميرنا وليد - بيروت - كشفت شهادة وفاة الممثلة والمنتجة الأميركية كيشا ناش وهي الزوجة السابقة لنجم هوليوود فورست ويتاكر سبب وفاتها في السادس من ديسمبر من العام الماضي عن عمر 51 عاماً في تقرير حصري حصل عليه موقع TMZ.



ووفق ما جاء في شهادة الوفاة فإن الراحلة كانت مصابة بمرض الكبد المرتبط بالإدمان على تناول الكحول، كما أنها عانت من فشل كلوي حاد، وأحد أعراضه فقدان الشهية، وهو عامل مساهم كبير في وفاتها.

علاقة كيشا وفورست بدأت في موقع تصوير فيلم "Blown Away" عام 1994، حيث قامت فيه كيشا بتمثيل دور صديقة شخصية لفورست.

وعاشا سوياً قصة حب استمرت لمدة 22 عاماً، انتهت بطلاقهما في ديسمبر 2018 بسبب خلافات لا يمكن حلها، حسب وثائق تم الحصول عليها من مجلة PEOPLE.

رحيل ناش ترك بصمة من الأسى، خاصة بعد تأكيد ابنتها ترو ويتاكر البالغة من العمر 25 عاماً للخبر في 7 ديسمبر عبر خاصية القصة في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي ، حيث كتبت: "وداعاً أمي. أحبك إلى الأبد وأبعد من ذلك. أجمل امرأة في العالم... شكراً لتعليمي كل شيء أعرفه. سأراك في أحلامي وسأشعر بك في قلبي".

إشارة إلى أن كيشا ناش من مواليد ماساتشوستس، تخرجت من مدرسة لين الثانوية، وخلال مسيرتها المهنية، أنتجت كيشا فيلم "Kassim The Dream" عام 2008 ومثلت في فيلم "Proud" عام 2007.

العارضة السابقة كانت مؤسسة لعلامة "Kissable Couture" لمستحضرات التجميل الفاخرة. قامت بإطلاق هذه العلامة بالتعاون مع خبير التجميل إيه.جي. كريمسون.