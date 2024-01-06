شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سلامة وداليا مصطفى يحضران العرض الخاص لفيلم "عصابة عظيمة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل صناع فيلم "عصابة عظيمة" بالعرض الخاص للعمل الذى أقيم في إحدى سينمات القاهرة الجديدة، وحرص على الحضور كل من أبطال الفيلم، منهم الفنانة إسعاد يونس ومحمد محمود وفرح الزاهد وعنبة، والموزع عادل حقى، كما حرص كل من الفنان شريف سلامة وزوجته داليا مصطفى على تهنئة أبطاله.

فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإيبيارى، وإخراج ائل إحسان.

وتدور الأحداث فى إطار كوميدى حول امرأة كفيفة تُدعى (عظيمة)، والتى يقوم بدورها النجمة إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفى)، فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.



ابطال-فيلم-عصابة-عظيمة



إسعاد-يونس



اسعاد-يونس-ومحمد-محمود-وعصابة-عظيمة



اشرف-فايق-وعبد-الجليل-حسن



العرض-الخاص-لفيلم-عصابة-عظيمة



الفنانة-اسعاد-يونس



المخرج-وائل-احسان



جمهور-فيلم-عصابة-عظيمة



جمهور-فيلم-عصابة-عظيمه



شريف-سلامة-وزوجته



عادل-حقى-واسلام-زكى



عرض-خاص-فيلم-عصابة-عظيمة



فرح-الزاهد



محمد-ثروت



وائل-احسان-من-عرض-خاص-فيلم-عصابة-عظيمة



اسعاد-يونس-من-فيلم-عصابة-عظيمة