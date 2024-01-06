شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة من الروائى إبراهيم نصر الله بالمسلسل.. قالوا عن "حالة خاصة" (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إشادة واسعة نالها مسلسل "حالة خاصة" مع عرض أولى حلقاته على منصة watch it. إذ أشاد الكاتب الروائى الأردنى إبراهيم نصر الله، وهو من أصل فلسطينى بالمسلسل، وكتب عبر حسابه على فيس بوك: "حرص صناع مسلسل حالة خاصة على التضامن مع فلسـطين، ففى مشهد تذهب "هاجر السراج"، وهى تمسك فى يدها حقيبة على شكل خريطة فلسـطين ومكتوب عليها رام الله، وتبحث فى المكتبة عن رواية "أعراس آمنة" للشاعر والروائى الفلسطينى إبراهيم نصر الله، تحية لأهل غزة".



قالوا عن مسلسل حالة خاصة



الناقدة ماجدة خير الله

وما أن كتب الروائى الكبير هذا الكلام حتى تفاعلت معه المطربة التونسية غالية بن على وكتبت فى تعليق: "حابة أشوف المسلسل مع إنى مش غاوية مسلسلات".

فيما أشادت الناقدة ماجدة خير الله بمسلسل "حالة خاصة"، الذى يعرض على منصة watch it، خلال مداخلة على تليفزيون الخليج 365، أكدت فيها أن العمل يناقش قضايا مهمة مثل كيفية التعامل مع التوحد، كما تطرقت إلى مشهد شنطة خريطة غزة فى المسلسل مؤكدة أنه يثير الاهتمام ويوثق للأحداث الجارية.

وأضافت، خلال المداخلة، أن مستوى العمل حرفى وتضمن أدق التفاصيل، كما أشادت بعمل الشركة المتحدة على صناعة النجم واكتشاف المواهب، من خلال عمل يشهد مواهب مميزة يتم تسليط الضوء عليها.

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.