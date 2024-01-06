نور النبوى عن مشاركته فى فيلم "الحريفة": مبذول فيه مجهود كبير

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان نور النبوى عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على فيلم "الحريفة" الذى يعرض حاليا في السينمات، قائلا في تصريحات لـ"الخليج 365": "الحمد لله الفيلم مبذول فيه مجهود كبير من كل فريق العمل الذى شارك فيه، وأعتبره خطوة مهمة في مشوارى الفني".

فيلم "الحريفة" ينافس فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى، والعمل بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

‎وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذى تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذى يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا فى بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.