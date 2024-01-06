شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى يشيد بمسلسل "حالة خاصة" ويعلق: عمل رائع جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عمرو الفقى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمسلسل "حالة خاصة" الذى يعرض على منصة watch it، وعلق على صفحته على فيس بوك قائلا: "حالة خاصة عمل رائع جديد".





مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.