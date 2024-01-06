شكرا لقرائتكم خبر عن اول نظرة للموسم الثاني لـ Arcane.. اعرف ميعاد عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر القائمين على مسلسل Arcane، عن النظرة الاولي للموسم الثاني للعمل المقرر عرضه في نوفمبر الجاري، بعد ان حقق الموسم الاول نجاح كبير وحظي على شعبية ضخمة، ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل التريلر الاول للموسم منذ قليل لتعلن عن موعد وصوله وطرحه في اخر العام الجاري.

يدور مسلسل الرسوم المتحركة Arcane حول التوازن الدقيق في مدينة بيلتوفر الغنية، ومدينة أخرى فقيرة تدعى Zaun، حيث تتفاقم التوترات بين هذه المدن مع إنشاء تقنية hextech وهي طريقة لأي شخص للتحكم في الطاقة السحرية في Piltover، وفي Zaun، يحول عقار جديد يسمى shimmer البشر إلى وحوش.

وبالتالي فإن التنافس بين المدن يقسم العائلات والأصدقاء حيث يجلب Arcane الحياة للعلاقات التي تشكل بعض أبطال League of Legends المشهورين بما في ذلك Vi و Jinx و Caitlyn و Jayce و Viktor.